Ultrà a Trigoria: “Ora un finale da Roma”

Confronto fra 200 tifosi e i giocatori. Obiettivo: stimolare per il derby del 15

Ieri a Trigoria si è svolto un faccia a faccia fra circa duecento tifosi (fra i più significativi, raccontano i “curvologi” giallorossi) e un terzetto dei leader dello spogliatoio – capitan Pellegrini, Dzeko e Mancini – concluso con un applauso da parte di tutti i presenti, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Come dire, ci siamo capiti. Ma che cosa c’era da capire? Un discorso di fondo. Ovvero, al netto della prova d’orgoglio messa in vetrina giovedì contro il Manchester United, il finale di stagione della Roma per chi ha il giallorosso nel cuore resta assai malinconico, ed è per questo che i tifosi vorrebbero che l’emorragia di brutte figure in campionato s’interrompesse subito. Con una data da segnare sul calendario: sabato 15 maggio, quando all’Olimpico andrà in scena il derby. Morale: va bene l’effetto Mourinho, vanno bene le grandi speranze dickensiane che sta sollevando, ma se la Lazio dovesse arrivare in Champions League grazie anche al successo nella Stracittadina, tutto questo sarebbe assai poco gradito allo zoccolo duro del tifo. I tre calciatori – apprezzati e rispettati da tutti – hanno assicurato il massimo impegno per questo finale di stagione. Ancora di più per quel derby che sembra rappresentare, per la gente, l’ultimo motivo che rimane per cercare un sorriso.