Ultimo test a Cagliari per Fonseca: riecco Dzeko

Ultimo test precampionato per la Roma di Fonseca, ultime indicazioni a una settimana dall’inizio del campionato, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Il tecnico della Roma, che dopo l’assenza contro il Frosinone ritrova Dzeko tra i convocati per Cagliari (parto della moglie permettendo), con ogni probabilità testerà, almeno nel primo tempo, la formazione da schierare sabato prossimo a Verona. E quindi, sulla sinistra, dovrebbe partire dal primo minuto Spinazzola.

In attacco se Dzeko ci sarà giocherà lui, altrimenti spazio a Mkhitaryan finto nove, con Pellegrini sempre alle sue spalle e pronto a prendersi maggiori responsabilità.

Da valutare, poi, le condizioni di Ibanez, uscito contro il Frosinone per un fastidio alla caviglia, ma comunque convocato, e da valutare anche Diawara, Veretout e Villar. Sulla carta la coppia titolare è quella composta dal francese e dall’ex Napoli ma lo spagnolo, allenamento dopo allenamento, sta conquistando sempre più spazio.

Oggi la Roma partirà in mattinata da Fiumicino per tornare poi in tarda serata. Domani, con ogni probabilità, la squadra riposerà e da lunedì riprenderà la preparazione (Perez e Pedro sono rimasti a Trigoria).