Ultimatum a Mkhitaryan. La Roma avverte: il sì entro oggi

L'Inter è tranquilla ma c'è ancora una piccola percentuale di possibilità per il rinnovo con la Roma.

È l’ M-day. Dove M sta per Mkhitaryan , ma pure per milioni, Mourinho, Marotta, miraggi e matrimoni, mercato e mezzeverità, sì, tutto attaccato. Qui c’è una squadra che ha fatto tutto quel che doveva con l’armeno, tranne l’ultimo passaggio, la firma, scrivono Massimo Cecchini e Davide Stoppini su La Gazzetta dello Sport .

Conta la parola? Se la risposta è sì, stasera Mkhitaryan sarà a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. Ma siccome siamo in territorio minato (altra M…), e siccome nel mondo del calcio e del mercato vale tutto l’arco costituzione dei possibili comportamenti, allora è giusto trattare l’argomento con un pizzico di prudenza, mantenendo ancora una piccola percentuale di possibilità per il rinnovo con la Roma.

Perché nella vita esistono le scelte come pure i ripensamenti. Mkhitaryan che ragiona da giocatore dell’Inter? È successo, garantito. Mkhitaryan che riceve telefonate da Mourinho per tornare indietro sulla decisione? Pure questo è accaduto, nonostante le smentite di rito. Di sicuro, stasera tutto sarà più chiaro. Perché la Roma ha dato tempo fino ad oggi, al giocatore armeno, per dare una risposta alla nuova offerta del club giallorosso.