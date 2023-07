Ultima chiamata. Scamacca aspetta ma senza accordo la Roma saluta

l club chiede il prestito con diritto di riscatto Se il West Ham non molla, si cambia obiettivo

Il filo diretto che Gianluca Scamacca – in tournée con il West Ham – ha con l’entourage e la famiglia, gli consente in fondo di avere una parte dei suoi pensieri in Patria, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. D’altronde, il centravanti sa bene che questi sono i giorni decisivi riguardo al suo futuro e ha la sensazione che l’occasione tanto sognata – il ritorno alla Roma – gli stia lentamente sfuggendo di mano, a meno che non arrivi un tanto sospirato colpo d’acceleratore.

Le rassicurazioni del club giallorosso, d’altronde, possono valere fino a un certo punto davanti al muro alzato finora dal West Ham alla offerta di prestito con diritto di riscatto portava avanti dalla Roma. L’accordo sullo “scivolamento” nell’obbligo, infatti, è ancora tutto da trovare perché su presenze, gol e possibile qualificazione in Champions League la quadratura del cerchio non è semplice, alla luce soprattutto dell’investimento fatto lo scorso anno dalla società inglese, ben 36 milioni. Adesso, però, José Mourinho non vuole più aspettare, tanto più che il general manager Tiago Pinto – pur non perdendo di vista il venticinquenne azzurro - sta giustamente tenendo viva anche la pista che porta ad Alvaro Morata, nonostante adesso l’Inter prema.

Fascino spagnolo Proprio oggi, infatti, il g.m. giallorosso avrà un contatto con gli agenti dello spagnolo, che per parte sua è corteggiato da tanti, anche se i nerazzurri sono passati in testa. Morata aveva il contratto in scadenza con l’Atletico Madrid nel 2024 a un ingaggio di circa 9 milioni a stagione, ora però lo ha rinnovato (anche se deve essere depositato), spalmando l’ingaggio e portandolo fino al 2026 per guadagnare 6 milioni. C’è però una clausola rescissoria che consentirebbe di aggiudicarselo per 12 milioni. La Roma, perciò, vorrebbe infilarsi in questo pertugio, offrendo circa 5 milioni all’anno (bonus compresi) fino al 2027, quando l’attaccante sarà alle soglie dei 35 anni.