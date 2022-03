Udinese, rabbia Marino: “Nelle immagini il fallo di mano non si vede”

I friulani escono a testa alta al termine dei novanta minuti e contestano la decisione dell'arbitro che all'ultimo respiro ha concesso un calcio di rigore alla Roma: "Non capisco come si possa concedere un penalty in questa situazione"

"Con 2 punti in più la classifica sarebbe stata completamente diversa, senza dimenticare che abbiamo ancora due recuperi". C’è amarezza nell’ambiente Udinese per come si è conclusa la gara. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i bianconeri erano convinti di poter vincere e l’epilogo è commentato con dispiacere dal d.t. Pierpaolo Marino, che concentra il suo intervento sul rigore al 49’ della ripresa. "Da tempo giochiamo bene e meritiamo i risultati che facciamo. A volte quanto ci sarebbe dovuto sfugge per episodi come quello di stasera. Dalle immagini non vedo un fallo di mano e nessuno lo ha visto". Marino non si dà pace. "Vi assicuro che ho analizzato tutto l’analizzabile e non capisco come si possa concedere un penalty in questa situazione. Non riesco a vedere nulla di chiaro che mi faccia capire che la mia squadra non abbia subito un torto. Poi moralmente ci sentiamo vincitori, perché abbiamo fatto una gran prestazione". L’ultima battuta è per l’arbitro. "Con Di Bello venivamo da 9 k.o. di fila. Neppure il peggiore dei tecnici te le fa fare". E Cioffi rivela: "Mourinho ha chiesto a me se c’era il rigore".