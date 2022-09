Udinese, Ehizibue si presenta: “La velocità la mia arma migliore”

"Devo migliorare sotto l’aspetto tattico. Ho sempre giocato da terzino e ora mi troverò a fare l’esterno a tutta fascia in un centrocampo a 5. Sarò costretto a imparare bene questi nuovi movimenti". Si è presentato con umiltà l’ultimo arrivato in casa bianconera, l’olandese-nigeriano Kinglsey Ehizibue, destinato a raccogliere l’eredità di Molina, come riporta La Gazzetta dello Sport