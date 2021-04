Tutto sulla coppa: la testa è già a Manchester, a Cagliari ampio turnover

Giustamente Fonseca, prima del Torino, ha detto: “Il nostro campionato non è finito”. Probabilmente lo dirà anche oggi prima della partenza per Cagliari, pur sapendo come la squadra sia tutta concentrata sulla semifinale di Europa...

Giustamente Fonseca, prima del Torino, ha detto: "Il nostro campionato non è finito". Probabilmente lo dirà anche oggi prima della partenza per Cagliari, pur sapendo come la squadra sia tutta concentrata sulla semifinale di Europa League con il Manchester. Ecco perché - scrive Chiara Zucchelli su 'La Gazzetta dello Sport' - sarà in chiave europea la formazione che scenderà in campo domani alle 18. Si sono allenati in gruppo Kumbulla, El Shaarawy, Smalling e Spinazzola. Questi ultimi proveranno a forzare anche oggi per essere convocati, l’auspicio di tutti e quattro è quello di salire mercoledì sull’aereo per l’Inghilterra. Per Smalling il ritorno a casa avrebbe un sapore speciale. Alla sfida inglese, però a quella di ritorno, pensa anche Pedro: lo spagnolo sta meglio. In attesa del semaforo verde definitivo sono invece Kumbulla ed El Shaarawy, che per la coppa contano almeno di essere in panchina, mentre dovrebbe essere più pronto Spinazzola. La rifinitura di oggi chiarirà le sue condizioni.