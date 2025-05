Tutto in 90 minuti: la Juve è vicina alla Champions, la Roma ci prova. Brivido Parma

Signori e signore, stasera si chiude: affrettarsi per le ultime occasioni. Nelle coppe europee sono già stati assegnati sei posti su sette. La Juventus parte in vantaggio per l’ultima poltrona da Champions: è quarta a +1 sulla Roma. Con una vittoria a Venezia centra l’obiettivo minimo stagionale. Claudio Ranieri deve sperare in un bagno dei bianconeri in laguna, sempre se batte il Torino. Senza aiuti dall’ex Di Francesco, costretto a sua volta a vincere, un eventuale successo sui granata renderebbe realtà il quinto posto che vale l’Europa League: viste le condizioni in cui Ranieri prese la Roma in novembre (dodicesimo posto) sarebbe comunque una soddisfazione insperata, in inverno. La Lazio - scrive 'La Gazzetta Sportiva' - è a un punto dalla Conference League ma per sperare in qualcosa di più deve augurarsi un passo falso di chi la precede. Affronta il Lecce che si gioca tutto, con un successo sarebbe salvo. Se davanti inciampassero entrambe (ko Juve e pari Roma), Baroni con un pieno potrebbe addirittura chiudere in Champions, ma le possibilità sono minime. La Fiorentina può puntare soltanto alla Conference: se arriva a pari con la Lazio è in vantaggio negli scontri diretti. I viola chiudono il loro campionato a Udine. Per la salvezza le combinazioni sono 81 Il Lecce se vince non retrocede. Parma salvo sicuro se vince a Bergamo. Il Verona anche perdendo non scende in B, al massimo va allo spareggio. Il Venezia deve soltanto vincere ma ha anche bisogno dell’aiuto di altri risultati. In programma c’è un solo scontro diretto: Empoli-Verona. Lo stesso Parma, a 33, può cadere se perde e Lecce e Empoli vincono. Il Lecce è in vantaggio con tutte le rivali negli scontri diretti. A 34 punti, passando all’Olimpico, potrebbe festeggiare.