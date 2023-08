Tutti per Dybala: staff speciale anti infortuni, dai fisioterapisti alla cuoca

Due anni fa una preparazione rovinata proprio a metà percorso da un risentimento muscolare alla coscia sinistra, la scorsa stagione lo sbarco in ritardo in Portogallo, in quel di Albufeira, avvenuto nel ritiro giallorosso soltanto a metà cammino, esattamente il 18 luglio. In questa di stagione, invece, finalmente, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala sta lavorando dall’inizio, facendo la preparazione atletica interamente dal via, fattispecie che lo sta rendendo ancora più brillante e importante per la Roma di quanto non lo sia già stato negli ultimi dodici mesi. E un po’ tutti sanno come la Roma, soprattutto oggi, sia Dybala-dipendente.