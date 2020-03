Tutti pazzi per Smalling: scatta l’operazione conferma

Per far capire quanto in Inghilterra siano rimasti favorevolmente colpiti, per non dire spiazzati, dalla stagione di Chris Smalling con la Roma, basti pensare che da qualche mese è stato ribattezzato dai tabloid “Smaldini”, come riporta Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Il difensore di proprietà dello United piace a mezza Premier, con in testa il Tottenham di Mourinho e l’Everton di Ancelotti.

Per restare in giallorosso non dipenderà solo da Smalling, ma da come terminerà la stagione della Roma. Se la squadra si qualificasse per la Champions (4° posto o vittoria Europa League) il difensore inglese avrebbe molte possibilità di restare e il club di avvicinarsi ai 20 milioni richiesti dal Manchester, altrimenti tutto diventerebbe più complicato. Per questo le parti hanno deciso di temporeggiare.

Il difensore a Roma ha instaurato un rapporto ottimo con tutti, tanto da diventare un leader dello spogliatoio. Ecco perché i suoi agenti hanno garantito a Petrachi di non avere ancora accordi con nessuno e, al tempo stesso, hanno promesso che aspetteranno ulteriori incontri prima di prendere una decisione definitiva.