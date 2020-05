Tutti in gruppo e Fonseca ricomincia a fare sul serio

Le prove di difesa a tre, i contrasti per Diawara, i test per Pastore e la voglia di Zaniolo: con la ripresa degli allenamenti collettivi Paulo Fonseca, da stamattina, potrà davvero modellare la sua Roma, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

L’appuntamento è per le 10, in questa settimana il tecnico portoghese alternerà sedute singole a doppie sedute continuando, di concerto con la società, a mantenere un protocollo molto rigido all’interno del centro sportivo.

Fonseca, dopo una domenica di riposo, da oggi inizierà a fare sul serio, privilegiando la parte tattica dopo un paio di settimane in cui, invece, a guidare i calciatori erano stati i preparatori.

Adesso, invece, è tempo di allenamenti di gruppo, di sfide sui calci da fermo, ma anche di battute e scherzi tutti insieme. Durante queste settimane la squadra è stata monitorata anche dal punto di vista psicologico e una delle cose che gli atleti hanno patito di più è stata proprio l’assenza dell’adrenalina da gare. Per quelle vere e proprie bisognerà aspettare ancora, ma già una partitella a Trigoria, oggi, avrà un sapore speciale.

Non ci sarà Pau Lopez, alle prese con la microfrattura al polso sinistro, non ci sarà Perotti, che deve convivere ancora con i guai muscolari, e non ci sarà Zaniolo, che non vede l’ora di tornare a lavorare con i compagni, ma dovrà aspettare ancora un po’. Un paio di settimane, almeno, con la speranza di riprendere a giocare i primi giorni di luglio.