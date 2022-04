Turnover con vista Bodo: una chance per Felix

Con la gestione del doppio impegno Mourinho pensa ai cambi. Il ghanese torna titolare

Non gioca titolare da un paio di mesi ma, in allenamento, è sempre uno di quelli che spinge di più. Per questo, con Pellegrini squalificato e Zaniolo destinato alla panchina, tenendo conto che il match col Bodo è già alle porte, Afena Felix è in pole per una maglia dal primo minuto, scrive Chhiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. L’ultima volta, sempre all’Olimpico, che è partito nella formazione iniziale l’avversario era il Verona e il diciannovenne ghanese aveva giocato dietro Abraham, con Pellegrini, per oltre un’ora, prima di lasciare il posto a Volpato. Una prestazione non brillantissima, tanto che il minutaggio è diminuito di settimana in settimana: 7’ contro l’Atalanta, poco più di 20’ contro l’Udinese, poi doppia panchina contro Lazio e Sampdoria. Oggi, salvo sorprese, toccherà a lui ed è una sorta di cerchio che si chiude visto che all’andata, a Salerno, ancora non faceva parte della rosa di prima squadra. Adesso, invece, Felix è considerato a tutti gli effetti nelle rotazioni nonostante, dopo i due gol in un quarto d’ora contro il Genoa, non sia più riuscito a segnare. Gli manca solo il gol all’Olimpico con la dedica, in caso, già pronta: alla mamma. che presto vuole portare a vivere a Roma in pianta stabile. Lei, due giorni fa, su Instagram gli ha scritto: “Sei il mio eroe”, lui ha replicato con un semplice: “Ti amo”. Poi ha lasciato perdere il telefono, come gli è stato consigliato dalla Roma. Pochi social e tanto campo: Mourinho si conquista così.