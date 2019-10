Tudor traballa ma assicura: “Giocheremo alla grande”

È una vigilia ad alta tensione. I sette gol presi a Bergamo hanno lasciato un segno profondo nell’Udinese chiamata a riscattarsi questa sera contro la Roma. Il tecnico croato è una maschera, poca voglia di parlare forse perché mai come in questo momento bisogna far parlare il campo. Ha ricevuto critiche per le scelte fatte a Bergamo ma non possono bastare queste per giustificare la vergognosa prestazione di domenica: “I ragazzi sono arrabbiatissimi, sono convinto che faranno una grande gara per cercare di farsi perdonare dai tifosi”.

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la sua posizione non sembra in dubbio, anche se qualche nome comincia a girare (Ballardini, Colantuono e Marino in rigoroso ordine alfabetico). La società anche ieri gli ha ribadito la massima fiducia, ma la faccia di Tudor ieri era quella di uno che tanto sereno non è. “Non c’è una spiegazione a quello che è successo nel secondo tempo di Bergamo – ribadisce –. Lo considero un episodio brutto, ma che resterà tale: l’Udinese non è quella vista nel secondo tempo con l’Atalanta”. È quella della prima mezz’ora. In uno stadio che conterrà 20 mila persone.