Tsimikas antidoto per Dumfries. Dovbyk su di giri

L'antidoto per Dumfries? Gian Piero Gasperini è al lavoro da giorni. E non sono esclusi colpi di scena e mosse dell'ultimo momento. Il tecnico giallorosso ha due opzioni possibili davanti a sé: rigenerare in poche ore l'affaticato Tsimikas, reduce da due match intensi con la Grecia oppure - spiega Alessio D'Urso su 'La Gazzetta dello Sport' - schierare a sinistra Rensch che almeno si è allenato per tutto il periodo della sosta del campionato a Trigoria. Out Angelino - non al cento per cento dopo l'influenza dei giorni scorsi -, Gasp valuterà il da farsi durante la rifinitura di domani. ll tema caldo della fascia sinistra non è ovviamente di poco conto, anche perché interessa da vicino Pellegrini, che probabilmente verrà preferito a Dybala dal primo minuto anche per le sue capacità in fase difensiva e di ripiegamento, posto che Gasp alla Joya concederà comunque almeno venti minuti, se non un tempo intero, nella ripresa. Dovrebbe far coppia con Soulé sulla trequarti dietro a Dovbyk, nettamente favorito su Ferguson. Nella Liga aveva fatto aveva fatto male a quasi tutte le grandi. In Serie A, invece, è ancora a secco nei big match, non ha mai segnato a Inter, Milan, Napoli, Juventus o Lazio. Un altro bel confronto, del resto, attende Cristante. Che cercherà di intercettare il più possibile le linee di passaggio di Calhanoglu. L'inerzia al centro potrebbe essere spostata poi da Koné: il suo pressing alto e le sue ripartenze potrebbero costituire le chiavi di gioco della Roma.
