Troppa Francia per la baby Italia già in semifinale. Illusione Volpato

Ci sono stati modi migliori per arrivare alla semifinale di un Europeo, ma se l'Italia doveva selezionare una partita da perdere ha scelto quella giusta. Essere sicuri di un posto tra le prime quattro e di un biglietto per il Mondiale Under 20 del prossimo anno in Indonesia con una giornata di anticipo non era una cosa per nulla scontata, così come è fuori di dubbio il valore di questa Nazionale, arrivata in Slovacchia dopo aver fatto fuori Belgio e Germania nel girone della fase Elite, la Francia, però, ieri si è dimostrata di un'altra categoria, inizia Marco Calabresi sulla Gazzetta dello sport.