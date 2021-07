Trigoria revolution, il maxischermo e i nuovi uffici: le novità di Mourinho

Il tecnico ha chiesto l'impianto tv in campo per analizzare gli errori. Domani prima doppia seduta

José Mourinho non ha rivoluzionato Trigoria come Capello nel 1999, ma chi lo conosce giura che lo Special One darà il suo contributo per il rinnovamento del centro sportivo. Come scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Mourinho ha un nuovo ufficio, sullo stesso piano di quello dei Friedkin e di fianco a quello del gm Pinto. In collaborazione con il suo staff il tecnico ha già messo mano ai campi. Sul terreno dove si allena la squadra è stato istallato un enorme schermo led per poter far vedere direttamente ai giocatori gli errori, o le cose fatte bene durante le sedute.