Traoré, tante scuse: non fa più il ribelle e ricarica il Sassuolo

Raspadori e Scamacca out contro la Roma: tocca a Berardi, Defrel e a Junior che allo Stadium ha reagito male alla sostituzione

Sedici gol in meno in un colpo solo: mica poco, visto che Jack Raspadori (a quota 7) e Gianluca Scamacca (9) saranno entrambi squalificati. Due così farebbero bene ovunque, figuriamoci con lo stimolo della Roma e Mourinho davanti. A mantenere alta l’idea dei Tre Moschettieri ci sarà Domenico Berardi, che di gol ne ha fatti dieci e che domani dovrà guidare Defrel e Traoré. Quel Traoré che allo Stadium - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - ha preso malissimo la sostituzione al 14’ della ripresa. "Lui non l’ha presa bene la sostituzione - ha detto il tecnico del Sassuolo Dionisi -. È giovane e ci siamo chiariti al termine della partita. Ha chiesto scusa. Io cerco sempre di capirli ma sono cose che non devono fare". Il Sassuolo, rientrato ieri mattina, proprio allo Stadium ha offerto una reazione seria dopo la “libecciata” presa nell’ultima gara di campionato contro la Sampdoria: ed era quella la scintilla che Alessio Dionisi voleva vedere, di un gruppo che oltre alla qualità tecnica deve avere la qualità caratteriale di chi sta proseguendo un lavoro che per molti è esemplare.