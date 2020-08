Traffico Roma: tre portieri e il no di Cragno

Portieri che arrivano e portieri che vanno, in molti club di Serie A compresa la Roma. I giallorossi hanno tre portieri quasi tutti in bilico, scrive Alessandro Russo su La Gazzetta dello Sport.

Il primo, Pau Lopez, si segnala in uscita per la brutta stagione ma il prezzo con cui è stato pagato (23 milioni) rendono difficile la sua partenza (possibile scambio con Meret). Poi c’è Mirante, molto stimato a Trigoria, e infine Olsen anche lui in uscita e in questo senso si segnala l’interesse del Genoa.

In entrata piacciono Gollini e Cragno, ma un sondaggio su quest’ultimo è stato respinto. Il Cagliari lo considera incedibile e lui è ben contento di continuare l’esperienza con i rossoblu.