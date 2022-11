Tra Totti e Ilary oggi altra udienza per borse e orologi

Secondo round in aula tra Francesco Totti e Ilary Blasi. È fissata per oggi, come riporta La Gazzetta dello Sport, presso la settima sezione del tribunale civile di Roma, l’udienza del ricorso presentato dalla Blasi per tornare in possesso della sua collezione di borse e scarpe (Totti invece spera di riavere i suoi Rolex). A rappresentare l’ex capitano sarà l’avvocato Antonio Conte e non Annamaria Bernardini de Pace: il rapporto è stato interrotto per volontà di Totti, a tutela della serenità dei tre figli.