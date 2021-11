Tra Roma e Torino vietato pareggiare. L’ultima x nel 2015

Dopo quel pari sono arrivati 8 successi per la Roma e 3 per i granata

Sembra quasi che tra Roma e Torino sia vietato pareggiare, come riporta La Gazzetta dello Sport. I confronti diretti tra le due squadre, infatti, non finiscono con un pari dal dicembre del 2015, dopo il quale sono arrivati 8 successi per la Roma e 3 per i granata. Toccano ferro gli uomini di Mourinho, perché dopo esser rimasti imbattuti per 9 gare casalinghe hanno interrotto la striscia positiva con la sconfitta contro il Milan. La Roma non perde due gare di fila in casa del gennaio del 2020.