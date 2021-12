Tra le tifoserie duri scontri, quattro fermati

A pochi chilometri di distanza dal Gewiss Stadium c'è stato un contatto tra i gruppi ultras

Momenti di forte tensione ieri pomeriggio a Bergamo, prima del fischio d’inizio di Atalanta-Roma, come riporta La Gazzetta dello Sport. Nella zona dove infatti sorge il palazzetto dello sport, a pochi chilometri di distanza dal Gewiss Stadium dove poi si è giocata la partita, si sono scontrati alcuni ultrà dell’Atalanta con un gruppetto di tifosi giallorossi, arrivati dalla Capitale con i propri mezzi per seguire la Roma. Per fortuna, però, è stato immediato l’intervento delle forze dell’ordine, con uomini della Digos e l’intervento del nucleo antisommossa. Lo scontro è quindi finito quasi sul nascere, ma ci sarebbero in tutto 4 fermati.