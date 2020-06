Tra il Principe e capitan Totti: se n’è andato Gildo Giannini

A 82 anni, Gildo Giannini se n’è andato. Dopo aver saputo che Totti non voleva andare alla Lazio – scrive Massimo Cecchini su “La Gazzetta dello Sport” – Gildo fu bravo a strapparlo al Milan e disse a suo figlio: “Tienilo d’occhio, perché questo è davvero bravo”. Anche per tale ragione ieri è stata una giornata triste per il mondo romanista. Dalla morte di sua moglie Assunta, nel 2015, Giannini Sr. era provato. Negli ultimi tempi, a causa di una frattura, era ricoverato al Santa Lucia, dove poi è spirato. Il mondo giallorosso si stringe intorno a lui e ai figli Giuseppe, Corrado e Lorenzo.