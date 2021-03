Tra Dzeko e Mayoral adesso è testa a testa

Adesso la domanda nasce quasi spontanea, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport: chi guiderà l’attacco della Roma domani sera contro il Napoli? La logica dell’alternanza farebbe pensare ad Edin Dzeko e molto probabilmente sarà proprio così, dovrebbe toccare di nuovo al centravanti bosniaco partire dal via.

Ma, è chiaro, come la doppietta messa a segno giovedì sera a Kiev da Borja Mayoral abbia accorciato ulteriormente le distanze tra i due a livello di gerarchie interne. L’impressione è che Dzeko sia ancora avanti, seppur di poco, anche se poi per essere davanti davvero servirà il miglior Dzeko e non quello delle ultime prestazioni. Ma da qui alla fine della stagione, questo è certo, i due si contenderanno la maglia da titolare ad armi pari. O giù di lì…

Contro il Napoli dall’inizio dovrebbe partire Dzeko, che a Kiev ha riposato per tutto il corso dei 90 minuti. Perché con lui c’è maggiore regia negli spazi e maggiore gestione del pallone nella parte finale dell’azione. Insomma, con la palla al piede Edin è sicuramente più efficace di Borja. E siccome domani probabilmente ci sarà da lavorare con il pallone tra le linee (cosa che a Dzeko piace fare, spesso e volentieri abbassandosi con il suo raggio d’azione), la scelta tende a virare verso Edin. Di certo, però, la staffetta è solo all’inizio. Ed andrà avanti da qui fino al termine della stagione. Magari iniziando proprio domani, quando i due si potrebbero dare il cambio in corsa.