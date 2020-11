Tra De Laurentiis e Dan Friedkin è la sfida del cinema

Magari si saranno già incontrati a Los Angeles, dove negli anni passati hanno vissuto pagine importanti della loro vita imprenditoriale. E chissà quanti amici avranno anche in comune, in un mondo come quello del cinema dove è facile conoscersi. Il cinema è l’altra anima di Napoli e Roma, scrive Andrea Pugliese su “La Gazzetta dello Sport”, Aurelio De Laurentiis e Dan Friedkin si troveranno per la prima volta faccia a faccia su un campo di calcio.

Che il cinema fosse una parte fondamentale nella loro vita, era quasi scritto nelle stelle. Aurelio è il nipote del grandissimo Dino, mentre tra Dan e William Friedkin (il regista de “L’Esorcista” e “Il Braccio violento della legge”) non ci sono punti di contatto, ma un cognome condiviso che è stato di per sé presagio di grandezza. E allora non poteva che finire così, anche se poi il presidente del Napoli ha prodotto più di 400 film, mentre quello della Roma in questo mondo ci si è affacciato da poco, con il primo film prodotto solo nel 2017. Dan, però, ha recuperato subito, piazzando una serie di colpi di grande successo, come “The Square” o “Parasite”, anche se di premi ne ha vinti un’infinità anche De Laurentiis, lavorando tra gli altri con Carlo Verdone, romano e romanista fino alle viscere.

La speranza è che quella di stasera possa essere davvero una bella pagina di sport, di quelle magari anche da raccontare in qualche cortometraggio o docufilm. Di mezzo c’è il ricordo di un gigante come Maradona, che nella Roma ha avuto amici fidati e profondi come Bruno Conti e Francesco Totti. Una partita che può andare anche oltre la storica rivalità tra club e tifoserie, non fosse altro perché l’atmosfera sarà talmente particolare che l’amore per il ricordo di Maradona deve andare oltre qualsiasi altro sentimento. E se è vero che Los Angeles è lontanissima, è anche vero che il cinema rende De Laurentiis e Friedkin per alcuni versi molto vicini tra di loro.