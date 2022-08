Toyota nuovo main global partner: “Condividiamo valori non solo sportivi”

La Toyota sarà partner anche fuori dal campo, visto che il noleggio al car sharing, dal car pooling alla piattaforma “Kinto Go”, l’app di mobilità integrata per pianificare gli spostamenti

Potremmo chiamarla operazione-Giappone, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Che inizia ieri con l’ufficializzazione del rapporto tra la Roma e la Toyota come main global partner e andrà avanti nella pausa per il Mondiale in Qatar, dove la Roma dovrebbe fermarsi 7-10 giorni nel Sol Levante.