Touré, subito crack. Sta fuori 3-4 mesi: Gasperini va con Zapata

Oggi a casa Sassuolo debutterà la “vecchia” Atalanta. Per forza. Diciamo per scelta (del Gasp), ma dettata dalla realtà e dagli eventi, dunque dalla necessità. E per realtà degli eventi non si intende solo il grave infortunio a ElBilal Touré, il primo gioiello (da 31 milioni) di un’estate di attività frenetica sul mercato: rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro. Bruttissima botta: sicuro l’intervento chirurgico, almeno tre mesi di stop, forse quattro. Ma non solo questo indirizzerà le decisioni di Gasperini, nel senso che da tempo, aspettando che l’ivoriano completasse il suo inserimento raggiungendo una condizione globale più soddisfacente, Gasperini aveva lanciato segnali che portavano a Zapata (titolare). Come sottolinea 'La Gazzetta Sportiva, si parte con Zapata al centro dell’attacco, come in tutta questa estate, finora. Se poi il colombiano (o i colombiani: c’è in ballo anche Muriel) partirà lungo le vie del mercato, è tutto da vedere.