Totti & Zanetti, trofei e polemiche. 2005-2010, cinque anni di super duelli

Clic. Istantanea di un quinquennio formidabile. Anni di coppe e di campioni, di sogni e bisogni, di idee e investimenti, di personalità in conflitto, di trofei e polemiche, Roma contro Inter, la Capitale contro Milano, la città della politica contro quella della produzione, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Gli ultimi sospiri del calcio patriarcale in cui la famiglia Sensi e la famiglia Moratti ringhiavano al mondo la loro voglia, affidandosi a due capitani che flirtavano con la storia: Francesco Totti e Javier Zanetti.

È stato un lustro che si è virtualmente aperto con il cucchiaio di Totti a Julio Cesar del 26 ottobre 2005 – considerato dal capitano giallorosso fra i tre gol più belli segnati in tutta la carriera – e si è chiuso il 21 agosto 2010 con la doppietta di Eto’o che ha regalato ai nerazzurri il successo in Supercoppa. In quella forbice di anni, Roma e Inter hanno cozzato fra loro a testa bassa in 21 sfide che hanno partorito 10 successi della squadra milanese, 6 di quella romana e 5 pareggi, producendo un totale di 34 gol per i giallorossi e 45 per i nerazzurri, considerati anche i rigori della finale di Supercoppa dell’agosto 2008. Eppure questi numeri non riescono a dare il senso della sfida totale che si è combattuta in quelle stagioni, sfruttando tutti i campi di battaglia possibili, ovvero campionato, Coppa Italia e Supercoppa.

Una cosa è certa: se in quegli anni del post-Calciopoli l’Inter ha rappresentato il punto di riferimento della Serie A, non c’è dubbio che solo la Roma è stata davvero all’altezza dei nerazzurri.