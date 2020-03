Totti, sogni e scherzi: “Magari mi tocca tornare a giocare…”

In fondo ha ragione Aquilani quando dice: “Non è proprio male la quarantena tua”. Francesco Totti si concede una lunga chiacchierata con l’ex compagno e amico di sempre su Instagram e lo fa dalla piscina (al coperto) della sua villa all’Eur, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”.

Totti spiega come la sua nuova avventura da procuratore stia procedendo ma a ritmi lenti perché “si lavora soltanto al telefono”. E allora si mantiene in contatto con tutti: prende in giro l’amico Candela che rievoca a modo suo il giorno dello scudetto del 2001, si diverte con Vieri e Toni su Instagram, scherza con il cantante Ultimo e raccoglie le sfide social di Nainggolan ed El Shaarawy. Infine ammette come lo sport faccia sempre parte della sua vita: si allena due volte al giorno e dice che, chissà, magari gli “tocca torna’ a giocare l’anno prossimo”. Sogni da quarantena, anche se qualche tifoso gli ha chiesto speranzoso: “Capita’, non è che ce fai la sorpresa?”