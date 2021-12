Totti: “Servono campioni per questa Roma”. E dà tre consigli

L’ex capitano suggerisce un difensore, un esterno alla Salah e un centrocampista. Però la società pensa ad altri profili...

Sembra quasi di essere saliti sulla macchina del tempo e di aver fatto un bel viaggio nel passato giallorosso, più o meno recente. Alla ricerca del solito refrain, quello che spesso ha caratterizzato il rapporto tra Francesco Totti e la Roma. "Per vincere servono campioni e in questa Roma non ci sono campioni, ma dei giocatori importanti che possono far bene in un contesto di squadra", ha detto ieri l’ex capitano giallorosso. Come riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, ieri mattina Francesco Totti è stato presentato da Digitalbits come global ambassador. A presentarlo Al Burgio, fondatore della blockchain americana. Totti si è legato al main sponsor della Roma per tre anni. Poi, è ovvio, il discorso è scivolato proprio sulla Roma attuale: "La mia Roma, quella è stata casa mia per trent’anni. Sono sicuro che la società e l’allenatore ci vogliano far tornare a sognare. Ma servono giocatori, un allenatore importante e una società che ti faccia sentire a casa".