Totti sceglie Pagano. Un piccolo numero 10 in maglia giallorossa

Il primo giocatore della Roma che Francesco Totti a voluto nella sua scuderia, la Ct10 Managment, è il 2004 Riccardo Pagano, numero 10 dell’Under 16 giallorossa e della nazionale. Guai però a volare troppo in alto, scrive Chiara Zucchelli de “La Gazzetta dello Sport”, lo storico capitano della Roma vuole che i ragazzi che assiste restino con i piedi per terra e così farà il giovane. Centrocampista trequartista, sta crescendo come mezzala, calcia (bene e da lontano) con entrambi i piedi e in passato era stato accostato anche a Inter e Milan.

Di lui due anni fa si è accorto Stefano Quadri, che lo ha segnalato a Totti anche su indicazione ella famiglia del ragazzo, che voleva non soltanto un procuratore, ma una struttura che lo supportasse e seguisse a 360 gradi. Se la strada di Pagano non lo porterà mai lontano da Trigoria nessuno può dirlo, intanto però deve continuare a crescere fisicamente e tatticamente. L’esperienza da mezzala, dove gioca in azzurro, potrà essergli molto utile per migliorare la fase difensiva e imparare quei piccoli grandi segreti tattici necessari a un numero 10 moderno.