Totti, rinvio doppio: Rolex e separazione scivolano al 2023

Oggi Francesco Totti partirà per il Qatar per presenziare, in veste di ambasciatore Fifa, alle fasi finali del Mondiale. Sul fronte giudiziario, infatti, le acque fra lui e la moglie Ilary Blasi si stanno un po’ calmando, come riporta La Gazzetta dello Sport.La prossima udienza sul caso Rolex (e altro) è scivolata a gennaio, anche se è possibile che vengano convocati dei testimoni per le parti. La prima udienza per la separazione, invece, non arriverà prima di marzo. Da risolvere anche il caso della scuola calcio la Longarina, data in gestione ai Blasi.