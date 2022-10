Totti restituisce le borse a Ilary, ma dei Rolex non c’è traccia

Lui le ha restituito parte del bottino fatto di borse e scarpe firmate. Ma dei suoi preziosi Rolex ancora non c’è traccia. Si arricchisce di nuovi elementi la guerra fredda, portata avanti dentro e fuori le aule di tribunale, tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Lo scorso 14 ottobre si era svolta la prima udienza del ricorso presentato dalla showgirl, che aveva chiesto di tornare in possesso di un’importante collezione di accessori e calzature, composta da firme del calibro di Chanel, Dior, Gucci ed Hermès. E lo storico numero 10 della Roma - racconta Emanuele Zotti su ' La Gazzetta dello Sport ' - ha fatto la sua mossa strategica, prendendo la decisione di andare incontro alle sue esigenze, riconsegnando le borse fatte sparire per ripicca dopo essersi visto portare via alcuni orologi a cui si sente particolarmente legato.

L’obiettivo era quello di utilizzare le borse come merce di scambio per avere indietro gli orologi, dei Rolex stimati oltre un milione di euro. E magari arrivare anche ad un accordo privato. Niente da fare. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è determinata ad andare fino in fondo. Totti ha ancora un asso nella manica da giocarsi: quello delle scarpe. Quasi un centinaio tra décolleté, tacchi, stivali e sneakers con alcuni esemplari unici - valore di mercato superiore ai 4mila euro - che il Re di Roma custodisce ancora in un luogo top secret nella speranza di rivedere, un giorno, i suoi Rolex. Nel frattempo i due stanno aspettando di iniziare l’iter per arrivare a separarsi legalmente: la data della prima udienza non è ancora nota, ma non prima del 2023.