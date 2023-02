Totti, le voci su Noemi e l’udienza con Ilary

Giornata cruciale per Francesco Totti e Ilary Blasi, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. Alle 15, presso la settima sezione del tribune civile del tribunale di Roma, è in programma la nuova udienza della “battaglia dei Rolex” scoppiata mesi fa. Stavolta però potrebbe essere l’occasione giusta per sotterrare l’ascia di guerra. Nel frattempo si sussurra che l’amore di Francesco Totti con Noemi Bocchi sembrerebbe già in pericolo. L’ex capitano della Roma – avvistato da solo ad una serata – è comparso in pubblico senza l’anello diventato il simbolo dell’unione con la nuova compagna.