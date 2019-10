Totti, la prima volta contro: affronta la Roma, ma a calciotto

Già pensarlo fa un po’ effetto, figuriamoci scriverlo. Eppure, lunedì sera alle 21, al centro sportivo della Longarina (a due passi da Ostia) Francesco Totti sfiderà la Roma, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”. Lo storico numero 10 del club giallorosso, con la sua formazione di calcio a 8, nel campionato di Serie A1 affronterà la Roma C8, che non ha nulla a che fare con Trigoria, se non il nome. Per la partita Totti ha chiamato i rinforzi: Mirko Vucinic e l’amico fraterno Aquilani, allenatore delle giovanili della Fiorentina. Nella Roma C8 ci saranno invece Perrotta, Zaccardo (con Totti campioni del Mondo a Berlino) e David Di Michele. Una sfida che Totti ha preso molto sul serio.

La tv resta sullo sfondo – il reality game girato con Amazon andrà in onda tra qualche mese -, il futuro è ad un passo. A breve ufficializzerà il nuovo lavoro nel calcio (in proprio, si occuperà di giovani talenti, allenatori e calciatori affermati), ma fino a che potrà continuerà a correre con un pallone tra i piedi. Non riesce a farne a meno, anche a costo di avere contro i colori di una vita.