Totti-Ilary, prima sfida in aula fra Rolex, gioielli e prove di disgelo

Nella seconda udienza c’erano tutti e due. Si è parlato dei beni, forse con un "invito" del giudice discusso poi dai legali delle parti

Redazione

Il pomeriggio di ieri ha ospitato la seconda udienza del procedimento davanti alla settima sezione civile nella causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I corridoi del Tribunale sono blindati, vietati ai cronisti e ai curiosi, scrive Valerio Piccioni su La Gazzetta dello Sport. Nel frattempo, ci sono gli avvocati. Che a differenza dei loro assistiti, parlano del più e del meno, come ambasciatori che almeno per il momento non portano pena. E allora ecco Ilary e Francesco. Lei arriva per prima: girocollo, cappotto nero, occhiali scuri, borsa Chanel che qualcuno giura sia uno dei pezzi della “collezione ritrovata” e punto di partenza di questo pezzo di vicenda giudiziaria. Scende dalla Bmw della sorella Silvia e va incontro ai suoi avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi.

Cinque minuti dopo, arriva Totti. Elegante, giacca scura, camicia bianca, niente cravatta. Guida una Smart ed entra con l’auto nell’area antistante il tribunale. Arriva insieme a Laura Matteucci, assistente di Antonio Conte, lo storico avvocato della Roma e del suo capitano.

Restano dentro un’ora e mezza. Si sono salutati? I sussurri dicono: no. Si salutano, invece, Ilary e l’avvocato Conte. Per il resto nessuna parola pubblica, soltanto sguardi un po’ persi; pure gli avvocati fanno zero a zero, "capiteci, non possiamo". Filtra solo qualche informazione indiretta, si parla di una “proposta” del giudice, un tentativo di svelenire il conflitto fra i due coniugi, nessuno conferma, nessuno smentisce. Qualcuno ipotizza una sorta di lista dei beni contesi su cui cercare un accordo. Borse e scarpe della conduttrice tv sono state ritrovate nella spa della villa dove ancora vivono insieme. Quindi, il problema sono al momento i Rolex di lui e i gioielli di lei. E di questo hanno discusso a sorpresa subito dopo l’udienza i legali delle due parti. Un po’ di disgelo.

Ora si dovrà capire se il giudice si fermerà o se deciderà di chiamare dei testimoni. Il fatto è che questo è solo il prologo legale di un confronto che purtroppo è agli inizi e che in realtà non è neanche cominciato. Perché questa non è l’udienza per la separazione, ma solo una prima schermaglia. Tutto il resto è ancora da scrivere e da vivere. C’est la vie .