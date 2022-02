Totti-Ilary, è crisi: vent’anni d’amore che ora vacillano

Il loro romanzo è iniziato nel 2002. Nonostante le attuali difficoltà per adesso hanno scelto di restare ad abitare insieme

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono amati davvero, e per più di vent’anni, anche se adesso – come capita a tante coppie – sono entrati nella spirale di una crisi dagli esiti incerti, scrivono Massimo Cecchini e Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Però, se è vero che entrambi avrebbero già contattato degli studi legali per cercare consigli in merito a una possibile separazione, c’è da dire che continuano ancora ad abitare insieme. Quanto basta, secondo chi li conosce bene, per continuare a sperare che una delle più belle storie d’amore vip dell’ultimo ventennio, trovi la strada per non sfiorire definitivamente. Infatti, quasi 20 anni fa – era il marzo 2002 – un giovane ma già campione d’Italia Francesco Totti iniziava a frequentare una “letterina” della trasmissione tv "Passaparola", Ilary Blasi, che aveva conosciuto in un locale tramite amici comuni. Lei aveva 21 anni, lui 25. Secondo la “vulgata” che prese quota col passare del tempo, Ilary ci mise un po’ a capitolare, tanto che per arrivare al primo bacio servì una piccola scommessa: labbra su labbra – propose Francesco – se avesse superato i 200 km all’ora con la sua Ferrari. Si dice che sia andata proprio così. Comunque, decisiva fu una maglietta che il 10 marzo 2002 Francesco espose in mondovisione dopo un meraviglioso gol in un derby: "6 unica", vi era scritto. Il messaggio non cadde nel vuoto neppure mediaticamente, visto che, dopo un matrimonio e tre figli, sarebbe stata Ilary ad indossarne una identica con scritto "6 unico" il giorno dell’addio al calcio di lui. In mezzo, una vita intera: il matrimonio in diretta tv il 19 giugno 2005, la nascita di Cristian (6 novembre dello stesso anno), poi di Chanel (13 maggio 2007) e infine di Isabel, 10 marzo 2016. Una coppia che sembrava indistruttibile, a dispetto dei gossip che li volevano insidiati da torme di tentatori e tentatrici. Invece, una vita apparentemente tranquilla, secondo il loro standard: le estati a giocare a carte a Sabaudia, le vacanze alle Maldive con gli amici di sempre (più di lei che di lui, negli ultimi tempi), le passeggiate in incognito a Roma in motorino, i fine settimana a Parigi, Montecarlo e Londra. Nei salotti romani da settimane si è cominciato a parlare di crisi per quella che – calcisticamente parlando – in Italia appariva “la coppia più bella del mondo”. Come finirà? Chi vuole loro bene spera, come sarà successo anche ad Adriano Celentano e Claudia Mori, che anche Francesco e Ilary sappiano superare l’attuale bufera sentimentale. Il lieto fine nelle storie d’amore, in fondo, piacciono a chiunque. E chissà che Totti – insieme a Ilary – non riesca a fare “il cucchiaio” anche a quel male di vivere che tutti, anche i ricchi e famosi, nella vita sono chiamati ad affrontare.