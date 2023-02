Totti-Ilary Blasi, manca accordo su Rolex e borse

L’appuntamento è per domani in tribunale, a Roma, per la seconda udienza della causa di divorzio tra l’ex attaccante giallorosso Francesco Totti e Ilary Blasi.Leggeri bagliori di luce all’orizzonte, come riporta La Gazzetta dello Sport, con la coppia che ha già trovato l’accordo su casa e figli. Manca invece quello sulle famose borse di lei e i Rolex di lui. Se gli avvocati delle due parti riusciranno a trovarlo, si dovrebbe andare verso una separazione consensuale.