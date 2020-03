Totti: “Il campionato non ripartirà. Io? Torno in campo…”

Una chiacchierata tra vecchia amici. Francesco Totti e Luca Toni ieri si sono dati appuntamento su instagram, con una diretta di quasi nove minuti, come riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Oggi si ritrovano di colpo anche a fare gli uomini di casa: “In giardino ho fatto dei casini, ho trapanato anche dei muri“, ammette Luca, con Francesco che replica così: “È che non siamo abituati. Io comunque sto dando il mio contributo nelle pulizie, mai fatto prima…“.

Totti sulla situazione attuale del calcio affonda: “Non hanno capito che il campionato non riparte, gli tocca giocare a subbuteo. Per me ci faranno uscire di casa il 3 o 4 maggio, ma anche per l’organizzazione della prossima stagione sarà un bel casino”

Poi, inevitabilmente, si scivola sulla Roma. “Ma te la compri?“, chiede Luca. “Beh, ora costa meno…“. E giù risate. “Tanto il prossimo presidente ti butta dentro“, incalza Toni. “Certo, ma per giocare…“, replica ancora Francesco.