Ci sono giorni diversi dagli altri. Il compleanno, scrive La Gazzeta dello Sport, è uno di questi, ancor di più se – per quasi un quarto di secolo – la festa si trasformava in evento. Francesco Totti, oggi, vivrà l’approdo ai suoi 43 anni in modo particolare, visto che non ci sarà più la Roma intorno a lui a festeggiarlo, ma solo (si fa per dire) i tanti romanisti che si ricorderanno di lui. Per questi, Totti, resta il simbolo della Roma.