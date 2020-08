Totti e la polemica sul lato B di Chanel: interviene l’Ordine dei giornalisti

“Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti”. Così Francesco Totti, e sua moglie Ilary Blasi, hanno preso posizione nei confronti del settimanale Gente, che ha pubblicato Chanel (13 anni) in costume con riferimento alle sue forme, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”. Dopo le critiche, dai social fino all’Ordine dei Giornalisti (che ha aperto un procedimento nei confronti della direttrice della rivista), passando per Moige e Telefono Azzurro.