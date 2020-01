Totti e il giallo del ‘like’ contro Florenzi: “Mai messo”

Il giallo social del like di Francesco Totti a un commento contro Alessandro Florenzi a molti non è piaciuto. Come scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, lo stesso Totti, dopo essersi sentito in privato con Alessandro, ha fatto marcia indietro: “Vorrei precisare che non ho mai messo “like” a quel commento di cattivo gusto su Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista”.

Negli ultimi mesi le dichiarazioni di Totti sono state spesso criticate. Lui, come sempre ha fatto nella vita e nella carriera, non si nasconde e dice ciò che pensa, da qualche dubbio sulle condizioni di Mkhitaryan fino alla difficoltà che avrebbe oggi un Totti a giocare 25 anni nella Roma, ma non a tutti i tifosi questa schiettezza piace.