Totti: dal reality game a un futuro nel calcio da talent-scout

Chissà se sarà più forte la nostalgia: della famiglia, ma anche dei tanti tifosi romanisti che ogni anno lo riempiono di auguri per il compleanno. Venerdì Francesco Totti compirà 43 anni ma, con ogni probabilità, lo farà lontano da casa, visto che da ieri è impegnato con le riprese di “Celebrity Hunted”, reality game d’avventura in cui i partecipanti dovranno sfuggire a dei “cacciatori” sulle loro tracce, dotati solo di un kit di sopravvivenza e una carta con credito limitato. Insieme a Totti nel cast anche Fedez, che infatti ha dato l’addio ai social per le prossime due settimane, come riporta Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Quello che si sa, però, è cosa farà Totti dopo questa esperienza: lavorerà nel calcio, da procuratore o talent scout. Sarà lui a doversi mettere sulle tracce di giocatori più o meno forti, in Italia, in Cina, in Argentina dal suo amico De Rossi e forse anche in Brasile.