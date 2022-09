Totti con i figli e Noemi, un taglio alla torta e uno al passato

Il pensiero al papà, lo “Sceriffo”, c’è stato perché, per la prima volta dopo tanto tempo, lo storico capitano della Roma ha festeggiato con gli amici di sempre, quelli di una vita, coloro che negli ultimi anni erano stati messi un po’ in disparte a favore, magari, di rapporti più congeniali ai gusti della moglie. Con loro, con Noemi e con i figli, Francesco ha brindato al ristorante lunedì sera per poi, a mezzanotte, soffiare sulla torta. Una serata all’insegna della musica, dei sorrisi e della buona cucina, senza spazio per quella malinconia che, negli ultimi mesi, è stata la sua compagna più fedele. Perché, nonostante la nuova storia lo renda felice, Totti ha vissuto sulla sua pelle gli errori (suoi e di Ilary) per la fine del matrimonio e l’inevitabile sofferenza che hanno provato Cristian, Chanel e Isabel.