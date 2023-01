Totti benedice il super Dybala: “Un fenomeno da blindare”

Francesco Totti tende la mano a José Mourinho, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. L’ex capitano giallorosso - volato a Riad per la finale di Supercoppa in veste di ambasciatore della Lega Serie A - sposa il lodo Special One, tornato a sottolineare la mancanza di giocatori in grado di aumentare la qualità della Roma in fase di possesso palla: "Ha ragione a volere qualcuno in più - le sue parole a SportMediaset - penso che ogni allenatore voglia una rosa sempre più competitiva, poi se lo dice lui... Speriamo che la società riesca ad accontentarlo".