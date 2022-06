Totti assicura: “Celik e Frattesi da Champions”

Lo diceva da calciatore, lo ripete anche ora da tifoso. "Per avere risultati servono grandi calciatori - ha detto ieri Francesco Totti –. Se Mourinho avrà davvero Celik e Frattesi oltre a Matic, sarà una Roma competitiva, che può lottare per tornare in Champions. Per vincere però servono i campioni, l’ho sempre detto. Dopo vanno presi quelli".