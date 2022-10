Totti accanto a Noemi: ecco la prima foto. E Ilary scherza sui Rolex

L’occasione per uscire allo scoperto è arrivata: è la notte tra il 26 e il 27 settembre e Noemi ha organizzato una cena in riva al mare, a Santa Severa

E alla fine, che poi è solo l’inizio, arrivarono le tanto attese foto, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Il settimanale “Diva e Donna” oggi pubblica per la prima volta la coppia formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi.

L’occasione per uscire allo scoperto è arrivata: è la notte tra il 26 e il 27 settembre e Noemi ha organizzato una cena in riva al mare, a Santa Severa, per festeggiare a sorpresa i 46 anni dell’ex capitano della Roma. Ci sono gli amici storici di lui e, soprattutto, i figli della coppia: i due grandi di Francesco, la piccola Isabel per un po’, i due di Noemi. L’occasione per conoscersi meglio e per trovare nuovi, necessari, equilibri.

Totti e la nuova compagna ci stanno provando, nella delicatezza della situazione, e forse è anche per questo che Noemi ha scelto il ristorante “L’Isola del Pescatore”: sa che è il posto preferito di Francesco, che lì è protetto e in questo periodo dove si sente giudicato, e con gli occhi del mondo addosso, non sarebbe voluto essere da nessun’altra parte. E poco importa se è il ristorante dove lui, quasi vent’anni fa, ha chiesto a Ilary di sposarlo.

L’ormai ex moglie di Totti, come forse inevitabile, non ha preso bene l’uscita delle foto, così come non ha gradito (eufemismo) l’intervista al Corriere della Sera. E sta rispondendo a modo suo: nessuna intervista ufficiale, tante frecciatine via social. L’ultima ieri, pochi minuti dopo l’anteprima delle foto: in centro a Roma, si immortala mentre fa l’occhiolino, fa segno di acciuffare qualcosa con le mani e scherza. Dove? Davanti a un negozio Rolex con chiaro riferimento alle parole di Totti secondo cui avrebbe preso, senza permesso, con il padre, degli orologi di Francesco.

Non solo: per evitare che qualcuno non capisse a chi fosse diretto il messaggio, Ilary ha taggato nella storia Instagram Striscia La Notizia, l’imitatrice Francesca Manzini, che le fa la parodia, e proprio lui, Totti.