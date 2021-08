Totti a Empoli saluta Andreazzoli e fa scouting di baby campioni

Pranzo con il suo ex tecnico alla Roma. Da manager di nuovi talenti: ha osservato i freschi vincitori dello scudetto Primavera

Francesco Totti a Empoli per salutare il suo ex allenatore alla Roma Aurelio Andreazzoli. Non solo questo, molto probabilmente, il motivo della visita dell’ex capitano giallorosso al centro sportivo di Monteboro e a ‘Casa Azzurri’ dove la squadra toscana sta svolgendo il ritiro. Totti, come scrive Giacomo Cioni su La Gazzetta dello Sport, ha pranzato con l’allenatore che lui ha avuto sia come collaboratore tecnico di Luciano Spalletti, sia come guida tecnica della prima squadra nel 2013, dopo l’esonero di Zdenek Zeman. Con loro anche il presidente Fabrizio Corsi e il direttore sportivo Pietro Accardi. Per Totti, oggi impegnato nel settore dello scouting, un viaggio per scovare i prossimi campioni per la sua scuderia di scouting.