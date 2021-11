Toro, difesa gigante. Bremer e Milinkovic tra i protagonisti

Gleison al top, Vanja è la sorpresa. Juric ha il secondo “muro” della A

Ha le spalle belle coperte, questo Toro. Juric può dormire sonni tranquilli: i suoi giganti, da Milinkovic a Bremer, non sbagliano un colpo, il fortino sta diventando l’arma – neanche più tanto segreta – di un progetto. Come riporta Mario Pagliara su La Gazzetta dello Sport, l’indice di solidità cresce, e dopo l’ultimo turno di campionato i granata hanno fatto un ulteriore passo in avanti scalando una posizione alla voce difese meno battute della Serie A: oggi vantano la seconda difesa del campionato, con 13 gol subiti in altrettante partite. È un dato di reparto dentro il quale vi sono conferme e scoperte, tra consacrazioni ed exploit forse anche inattesi. Era oggettivamente difficile prevedere un autunno così da protagonista per Vanja Milinkovic Savic, portiere di 24 anni alla sua prima stagione da titolare in Serie A. È stata la prima scelta della nuova era Juric. Lo ha ricordato proprio il tecnico nelle ultime ore: "La società ha creduto in Vanja anche se aveva sempre giocato poco, hanno deciso Vagnati e l’allenatore dei portieri Paolo Di Sarno – ha svelato -. All’inizio Vanja era carente tecnicamente, ma su questi aspetti ha lavorato molto con Di Sarno e oggi sono contento".