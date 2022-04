Torna Spinazzola: “E’ andato tutto bene, ora nuovo capitolo”. E la Roma sorride

Dopo i test in Finlandia: "Farò con calma". Obiettivo: rientro il 1° maggio col Bologna

Il primo maggio, quando all’Olimpico scenderà in campo il Bologna per opporsi a una Roma (si spera) lanciata verso una gran finale di stagione Leonardo Spinazzola potrebbe tornare a disposizione di José Mourinho, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. La visita in Finlandia, officiata dal professor Lasse Lempainen, è andata bene, con i test che hanno dato i risultati pianificati. Ma una cosa è certa: il professore, il club giallorosso e lo stesso Leonardo non hanno alcuna intenzione di fare fughe in avanti. Non è un caso forse che, al suo arrivo a Fiumicino nella serata di ieri, il volto di Leonardo sia apparso sereno, ma anche consapevole. "È andato tutto bene – ha spiegato ai cronisti –. Sono molto contento". E a chi lo incalzava sulla data del suo possibile rientro a stagione, diceva sincero: "Vediamo, andiamo passo dopo passo. Adesso non so ancora quando tornerò ad allenarmi con i compagni, andiamo con calma". Una calma che lievita anche quando gli si domanda dei ringraziamenti da indirizzare. "Voglio farli a tutti, a chi mi è stato vicino, ma ancora non è finita. Volto pagina, si è chiuso un capitolo e ora ne apriamo un altro". Un capitolo che naturalmente vorrebbe scrivere sull’erba del campo da calcio e non negli studi medici. Oltre alla società giallorossa, chi è fortemente interessato al rientro di Spinazzola è il commissario tecnico Roberto Mancini. Lo staff tecnico e medico azzurro, infatti, è in continuo contatto col giocatore e il club. Inutile dire che il ritorno in campo a maggio di Leonardo potrebbe essere propedeutico al rientro anche fra i convocati della Nazionale, in vista delle prestigiose sfide di giugno, che proveranno a lenire la malinconia per la mancata partecipazione al Mondiale. Una cosa è certa: vista la gravita dell’infortunio, a livello di prestazioni il vero Spinazzola si potrà rivedere soltanto nella prossima stagione, ma la tempesta è passata.