Torna Spinazzola. Così El Shaarawy può fare la punta

Nel trittico delle prossime tre partite è possibile un turnover sensibile, ma ragionato

Il trittico di partite che attende Mourinho sarà anche un banco di prova per la gestione di tutta la rosa. In attesa della sospirata qualità, più agevole da raggiungere se arrivasse la vittoria in Conference League, lo Special One deve tirare il meglio dai suoi in questo periodo delicato, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.